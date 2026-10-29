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Samsung представит финансовые результаты на фоне роста спроса на ИИ

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Южнокорейская Samsung Electronics 29 октября представляет полные финансовые результаты за третий квартал 2026 года. Особое внимание инвесторов и отраслевых аналитиков сосредоточено на подразделении полупроводников, которое выпускает микросхемы памяти и другие электронные компоненты.

Ключевым фактором для отрасли остаётся увеличение спроса на вычислительные мощности, необходимые для работы искусственного интеллекта. Развитие крупных языковых моделей и специализированных центров обработки данных требует значительных объёмов высокопроизводительной памяти.

Для Samsung важное значение имеет сегмент памяти HBM, которая используется совместно с современными ускорителями вычислений. Такие компоненты обеспечивают высокую пропускную способность при передаче данных между процессорами и памятью.

Рынок полупроводников характеризуется циклическими изменениями спроса и цен. Рост заказов со стороны операторов центров обработки данных может положительно влиять на финансовые показатели производителей памяти, однако динамика отдельных подразделений зависит также от затрат, производственных возможностей и конкуренции.

Помимо выпуска микросхем, Samsung работает на рынках смартфонов, дисплеев, бытовой электроники и других устройств. Поэтому общие результаты компании складываются из показателей нескольких направлений деятельности.

Полная квартальная отчётность позволяет оценить не только выручку и операционную прибыль, но и вклад отдельных сегментов бизнеса. При анализе результатов важно отделять показатели, подтверждённые компанией, от предварительных рыночных прогнозов.

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