Samsung представила в России планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite

До российского рынка через две недели доберутся новые планшеты — Samsung Galaxy Tab A7 Lite и Galaxy Tab S7 FE.

Сегодня корейский производитель электроники представил устройства для российского рынка, а также озвучил на них цены.

Samsung Galaxy Tab S7 FE сохранил большой дисплей, диагональ которого составляет 12,4-дюйма, но получил более дешевый процессор Snapdragon 750G.

Прошлая версия планшета оснащалась чипом Snapdragon 865. Разрешение дисплея новинки составляет 2560х1600 пикселей.

Аппарат способен работать со стилусом S Pen с Bluetooth. В планшете есть стереодинамики и камеры с датчиками на 5 и 8 Мп.

В Samsung Galaxy Tab A7 Lite диагональ дисплея составляет 8,7-дюма, его разрешение 1340х800 пикселей. В новинку установили датчики изображения на 8 и 2 Мп.

Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite поддерживают быструю зарядку и оснащаются Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0, GPS и ГЛОНАСС, а также навигацией через Beidou и Galileo. Работают новинки под управлением Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.

Продажи планшетов в РФ стартуют с 10 июня по цене от 12 990 до 49 990 рублей.

Так, за Samsung Galaxy Tab A7 Lite с памятью 3/32 ГБ нужно будет заплатить всего 12 990 рублей, тогда как модификации 4/64 ГБ и 4/64 ГБ LTE будет предлагаться по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей и 16 990 рублей соответственно.

Samsung Galaxy Tab S7 FE с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также модулем LTE будет стоить 49 990 рублей. За версию 6/128 ГБ LTE уже потребуется отдать 54 990 рублей.