Samsung представила в Индии серию холодильников Bespoke AI

Компания Samsung выпустила в Индии свою новейшую серию холодильников Bespoke AI с объёмом 330 и 350 литров. Эти устройства объединяют функции на основе искусственного интеллекта со стильным дизайном.

Холодильники доступны в различных отделках, включая «настоящая нержавеющая сталь», «люкс-чёрный», «элегантная нержавеющая сталь» и «чёрный матовый».

Они оснащены режимом экономии энергии, который позволяет сократить потребление до 10% за счёт анализа использования. Функция SmartThings Home Care помогает пользователям следить за эффективностью работы холодильника через приложение.

Одной из уникальных функций является Smart Forward, которая позволяет устройству взаимодействовать с другими умными устройствами в доме, обеспечивая плавный обмен задачами.

Благодаря поддержке Wi-Fi пользователи могут управлять холодильником удалённо, настраивая температуру и режимы охлаждения.

Технология Twin Cooling Plus позволяет поддерживать отдельные режимы охлаждения в холодильнике и морозильной камере, что помогает сохранить свежесть продуктов. Фильтр Active Fresh+ очищает воздух, устраняя бактерии и запахи.

Холодильники также предлагают режимы «5 в 1» для различных условий использования и оснащены цифровым инверторным компрессором с 20-летней гарантией.

Серия Bespoke AI доступна в магазинах и онлайн, начиная с цены 56 990 рупий (59 800 руб.), и предназначена для удовлетворения потребностей современных индийских семей.