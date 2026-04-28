Samsung представила Odyssey G8 с 6K-экраном и режимом 330 Гц за ₽131,7 тыс.

Компания Samsung начала продажи игрового монитора Odyssey G8 G80HS в Германии. Стоимость устройства составляет около 131,7 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ на 28 апреля 2026 года. Поставки стартуют 19 июня.

Производитель называет модель первым в мире игровым монитором с разрешением 6K. Устройство оснащено 32-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 6144 × 3456 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Также предусмотрен режим 3K (3072 × 1728), в котором частота достигает 330 Гц.

Плотность пикселей составляет 224 PPI. Поддерживается HDR10+ Gaming, что позволяет динамически регулировать яркость и контрастность изображения. Цветовой охват достигает 99% пространства sRGB, а углы обзора заявлены на уровне 178 градусов.

Время отклика матрицы составляет 1 мс GtG. Монитор совместим с технологиями Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, снижающими разрывы изображения. Статическая контрастность указана как 1000:1, пиковая яркость — 350 нит.

Для подключения доступны два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1 и USB-хаб с несколькими разъемами. Подставка поддерживает регулировку по высоте, наклону, повороту и развороту экрана. Встроенные динамики отсутствуют, при этом предусмотрен аудиоразъем для наушников.

Корпус выполнен в черном цвете, есть поддержка крепления VESA. Вес модели вместе с подставкой составляет 7,4 кг. В комплект входит отчет о заводской калибровке дисплея.