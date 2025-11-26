Samsung представила обновлённый паровой шкаф Bespoke AirDresser

Samsung представила новую версию парового шкафа Bespoke AirDresser, получившую улучшенные режимы ухода за одеждой. Модель использует направленные потоки воздуха и пара для удаления запахов и разглаживания тканей без применения химических средств.

Устройство оснащено системой Dual AirWash, которая подаёт воздух с двух сторон и помогает удалять пыль и повседневные запахи. Также предусмотрена технология Dual JetSteam: мощный поток пара позволяет дезинфицировать одежду и уменьшать сминание без интенсивного нагрева. Конструкция вешалок обеспечивает свободную циркуляцию воздуха внутри и снаружи ткани, что повышает эффективность обработки деликатных материалов.

Внутри шкафа предусмотрено отделение для длинной одежды, включая пальто, халаты и многослойные изделия. Поддержка приложения SmartThings позволяет получать рекомендации по уходу и напоминания о техническом обслуживании, включая очистку фильтров и резервуаров.

По данным компании, новая версия AirDresser ориентирована на регулярный уход за чувствительными тканями, такими как шёлковые изделия, шифон, шерстяные смеси и деловые пиджаки.