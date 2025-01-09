Samsung представила инновационный MicroLED экран для смарт-часов

На выставке CES 2025 компания Samsung продемонстрировала новый экран MicroLED для смарт-часов, который обладает впечатляющей яркостью до 4000 нит.

Это на 33% ярче, чем OLED-экран в Galaxy Watch Ultra, и в настоящее время такие дисплеи не используются в продаже.

Прототип Samsung имеет размер 2,1 дюйма и разрешение 418 x 540 пикселей, что обеспечивает плотность пикселей 326 ppi. Это сопоставимо с Galaxy Watch Ultra, но MicroLED-экран обещает более длительный срок службы и преимущества OLED, такие, как самосветящиеся пиксели, чистый черный цвет и высокий контраст.

Samsung уже работает над Galaxy Watch с MicroLED-дисплеем, который должен выйти в 2025 году. Однако конкуренты тоже заинтересованы в этой технологии: Garmin разрабатывает MicroLED для своей серии Fenix 8, а Apple рассматривает возможность внедрения MicroLED в Apple Watch, с возможным запуском в 2026 году.

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