Компания Samsung представила игровой монитор Odyssey G6 с индексом G60H, способный обновлять изображение с частотой до 1100 Гц. Новинка оснащена 27-дюймовой матрицей Fast IPS и ориентирована на любителей динамичных компьютерных игр.

Устройство поддерживает два режима работы. При разрешении HD достигается максимальная частота обновления, а при переключении на QHD (2560 × 1440 пикселей) показатель составляет до 600 Гц. Заявленное время отклика матрицы — 1 мс.

Для уменьшения размытия движущихся объектов используется технология Odyssey Clear Motion. Монитор совместим с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, поддерживает стандарт HDR10+ Gaming.

Для подключения предусмотрены DisplayPort 2.1 и два разъёма HDMI 2.1. Подставка позволяет регулировать положение экрана. Стоимость устройства и сроки начала продаж пока не раскрыты.