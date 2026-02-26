Samsung представила Galaxy S26 Ultra с улучшенным ИИ и видеовозможностями

Новый Galaxy S26 Ultra предлагает не просто рост характеристик, а переосмысление того, что современный флагман должен делать для пользователя. В этом году акцент сделан на более умном ИИ, улучшенной видеосъёмке и практических изменениях в аппаратной части.

Телефон стал самым тонким в серии Ultra — его толщина составляет всего 7,9 мм. При этом сохраняется ёмкая батарея и топовое железо, несмотря на уменьшенный профиль.

Одним из главных новшеств стала встроенная функция Privacy Display, которая ограничивает углы обзора экрана. Такой экран затрудняет просмотр содержимого с боков, что удобно при работе в общественных местах, и может быть включён или выключен по необходимости.

Galaxy S26 Ultra работает на платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5, оптимизированной для флагманских моделей Samsung. Улучшена производительность при длительных нагрузках, что важно для игр, записи 4K и 8K видео, а также фоновых AI-задач. Система охлаждения адаптирована под тонкий корпус.

Камеры получили расширенные диафрагмы, что повышает качество съёмки при слабом освещении. Функция Nightography Video обеспечивает более чёткую и чистую запись ночью, а улучшенная стабилизация Super Steady помогает снимать плавное видео без обрезки кадров. S26 Ultra также стал первой моделью Galaxy с поддержкой стандарта Advanced Professional Video, позволяющего сохранять высокое качество при меньших размерах файлов. Фронтальная камера получила обновления AI ISP для более естественных тонов кожи и деталей при смешанном освещении.

Samsung продвигает концепцию «Agentic AI», при которой телефон предугадывает действия пользователя и предлагает советы и обновления в реальном времени. Bixby теперь позволяет управлять настройками и задачами с помощью естественного языка, а встроенные AI-инструменты для редактирования фото позволяют легко удалять объекты и изменять сцены.

Быстрая зарядка Super Fast Charging 3.0 с 60-Вт адаптером позволяет восполнить до 75% заряда за 30 минут, сочетая скорость и сохранность батареи.