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Samsung представила Galaxy M08 и F08 с батареей на 6000 мАч

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Samsung представила Galaxy M08 и F08 с батареей на 6000 мАч

Samsung готовит к продаже в Индии два бюджетных смартфона — Galaxy M08 и Galaxy F08. Обе модели получили аккумулятор емкостью 6000 мАч, основную камеру на 50 Мп и длительную программную поддержку — обновления операционной системы и безопасности заявлены до 2032 года.

Смартфоны оснащены 6,7-дюймовыми PLS LCD-дисплеями с разрешением 1600 × 720 пикселей. Размеры обоих устройств составляют 167,4 × 77,4 × 8 мм, вес — 197 граммов. Корпус имеет защиту IP64 от пыли и брызг воды, а сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.

За производительность отвечает восьмиядерный MediaTek Helio G99+ с максимальной частотой 2,2 ГГц. Устройства получили 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Объем хранилища можно увеличить с помощью microSD-карты емкостью до 2 ТБ.

Galaxy M08 и Galaxy F08 работают на Android 17. Samsung обещает для них шесть поколений обновлений операционной системы и шесть лет обновлений безопасности.

Samsung представила Galaxy M08 и F08 с батареей на 6000 мАч

Основная камера объединяет 50-мегапиксельный сенсор и дополнительный датчик на 2 Мп. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера. Основной модуль поддерживает автофокус и цифровой зум до 10-кратного увеличения, а видео можно записывать в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор на 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Зарядное устройство при этом придется приобретать отдельно.

Среди дополнительных функций заявлены Circle to Search, Quick Share, Knox Vault и SmartThings. Смартфоны поддерживают 4G LTE, две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS и USB Type-C. Также производитель сохранил 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Оба устройства пока представлены в конфигурации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Samsung еще не объявила цены, доступные цвета и дату начала продаж в Индии.

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