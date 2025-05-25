Samsung представила аккумулятор с пробегом 965 км и сроком службы 20 лет

Компания Samsung анонсировала новый тип твердотельных аккумуляторов, обеспечивающий до 965 километров пробега на одной зарядке и способный восполнять 80% ёмкости всего за 9 минут. Срок службы батареи, по заявлению разработчиков, достигает 20 лет.

Главное техническое преимущество новинки — высокая удельная энергия, которая составляет 500 Вт•ч/кг. Это почти в два раза превышает показатели большинства современных литий-ионных аккумуляторов. Ключевыми компонентами выступают анод из серебра и углерода, а также твёрдый электролит, что значительно снижает риск воспламенения при эксплуатации.

Каждая батарея мощностью 100 кВт•ч содержит до одного килограмма серебра. Массовое внедрение подобных аккумуляторов способно оказать влияние на глобальный рынок драгоценных металлов. При этом Samsung уже начала поставки прототипов различным автопроизводителям.

По планам компании, первые автомобили с новыми аккумуляторами появятся в 2027 году в сегменте премиального транспорта. Одновременно ведутся работы по удешевлению технологии для последующего вывода на массовый рынок.