Samsung представила 55-дюймовый Crystal 4K Dynamic TV 2024 дешевле 54 000 рублей

Samsung запустила в Индии новый телевизор Crystal 4K Dynamic TV 2024 года, который доступен по стартовой цене 41 990 рупий (45 000 руб.).

Модель отличается улучшенным разрешением 4K, стильным дизайном Air Slim и передовыми технологическими функциями, включая Dynamic Crystal Color и процессор Crystal 4K.

Телевизор обеспечивает высокое качество изображения благодаря технологии 4K upscaling, которая значительно улучшает визуальные эффекты.

Dynamic Crystal Colour позволяет отображать широкий спектр ярких оттенков, а HDR и усилитель контрастности обеспечивают детализированное изображение с многоуровневой контрастностью.

Для удобства пользователей телевизор поддерживает голосовых ассистентов Bixby и Amazon Alexa, что позволяет управлять устройством и другими «умными» гаджетами с помощью голосовых команд.

В дополнение к визуальным возможностям, телевизор предлагает более 300 каналов через Samsung TV Plus, что позволяет пользователям наслаждаться живым телевидением и контентом по запросу без необходимости подписки. Аудиотехнологии включают Object Tracking Sound Lite для создания динамического 3D-звука и Q-Symphony, которая объединяет встроенные динамики и подключенные звуковые панели для объемного звука.

Система Knox Security обеспечивает защиту пользовательских данных, а пульт дистанционного управления SolarCell, сделанный из переработанных материалов, заряжается от солнечного света, что снижает воздействие на окружающую среду.

Crystal 4K Dynamic TV 2024 года доступен в двух версиях: 43-дюймовая модель стоит 41 990 рупий (45 000 руб.), а 55-дюймовая — 49 990 рупий (53 500 руб.).