Samsung представил смартфон Galaxy M21 2021 Edition с АКБ на 6000 мАч за $167

Samsung новый смартфон пока представила только для Индии, где он будет предлагаться за 12 500 рупий, что в пересчете составляет 12 500 рублей.

Обновленная прошлогодняя модель получила название Galaxy M21 2021 Edition.

Ее создали на базе процессора Exynos 9611, который дополнен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне устройства размещена камера с датчиками на 48, 8 и 5 Мп. Фронтальный фотомодуль — на 20 Мп.

Экран смартфона выполнен по технологии Super AMOLED, его диагональ составляет 6,4 дюйма, а разрешение Full HD+.

С боковой стороны Galaxy M21 2021 Edition находится сканер отпечатка пальца, а под «капотом» аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

Работает новинка под управлением Android 11 с оболочкой One UI 3.0