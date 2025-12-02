Главная » Новости

Samsung показал первый в мире складной втрое смартфон Galaxy Z TriFold

Компания Samsung без анонсов и церемоний показала свой первый тройной складной смартфон Galaxy Z TriFold — второе подобное устройство на рынке после Huawei Mate XT. Конструкция новинки уникальна: телефон складывается внутрь по форме буквы «П».

Снаружи установлен 6,5‑дюймовый дисплей, как у Z Fold 7, а внутри — 10‑дюймовый экран, сравнимый с планшетом. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite прошлого поколения, 16 ГБ ОЗУ, камерами 200+12+10 Мп и аккумулятором на 5600 мАч.

В Южной Корее продажи начнутся 12 декабря, в США смартфон появится в начале 2026 года. Цена пока не объявлена, но ожидается высокая.

