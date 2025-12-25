Samsung планирует выпускать датчики изображения для iPhone 18 в США

Компания Samsung готовится развернуть производство CMOS-датчиков изображения на своем действующем предприятии в Остине, штат Техас. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на появившиеся в открытом доступе вакансии, связанные с установкой и подключением нового производственного оборудования, а также с его последующим обслуживанием.

Согласно опубликованным объявлениям, Samsung ищет специалистов по механическим и электротехническим работам, а также техников и инженеров для эксплуатации очистных систем, используемых при обработке кремниевых пластин. Эти шаги последовали после уведомления городского совета Остина о намерении инвестировать около 19 млрд долларов в развитие местного завода компании.

По данным источников, расширенные мощности могут быть задействованы для производства датчиков изображения для будущей линейки смартфонов iPhone 18 компании Apple. Ожидается, что в моделях iPhone 18 Pro будут использоваться трехслойные стековые сенсоры изображения, а также камеры с переменной диафрагмой, что потребует более сложных и технологичных компонентов.

Отмечается, что локализация производства компонентов в США может быть важной с точки зрения цепочек поставок. Ранее Apple сообщала о финансовых потерях, связанных с таможенными пошлинами, и перенос части производства на американский рынок может снизить влияние подобных факторов в будущем. В то же время для Samsung расширение производства в Остине означает усиление присутствия на рынке полупроводниковых компонентов в США.

Официальных комментариев от Samsung и Apple относительно конкретных контрактов и сроков запуска производства датчиков изображения для iPhone 18 на данный момент не поступало.