Samsung планирует увеличить долю Exynos в серии Galaxy S27 до 50%

Samsung рассматривает возможность расширить использование собственных процессоров Exynos в линейке смартфонов Galaxy S27, стремясь снизить зависимость от чипов Qualcomm. Об этом сообщают профильные источники.

Причиной такого шага называют рост стоимости флагманских решений Snapdragon. В частности, отмечается, что переход на более дорогие техпроцессы может дополнительно увеличить расходы, как это уже произошло ранее в линейке Galaxy S25, где компания полностью использовала чипы Qualcomm.

По информации источников, Samsung может стремиться к примерно равному распределению платформ: около 50% устройств серии S27 будут оснащаться Exynos, а остальная часть — Snapdragon.

При этом подчёркивается, что текущие версии Exynos демонстрируют неоднозначные результаты: они конкурентоспособны в отдельных сценариях, однако могут уступать Snapdragon по энергоэффективности, тепловыделению и автономности.

Окончательная эффективность такого распределения будет зависеть от характеристик будущих поколений Exynos и их поведения в реальных условиях эксплуатации.

