Samsung планирует отказаться от выпуска SATA SSD с 2026 года

Samsung, один из крупнейших производителей потребительских SSD, может полностью прекратить выпуск накопителей с интерфейсом SATA начиная с 2026 года, сообщают источники YouTубера Moore’s Law Is Dead (MLID). Компания завершит текущие контракты, после чего производство SATA-накопителей будет остановлено.

Хотя SATA SSD уже воспринимаются как устаревающая технология на фоне NVMe и SAS, они остаются востребованными для бюджетных ПК, внешних накопителей и апгрейдов старых систем. По данным MLID, изделия Samsung составляют значительную часть самых продаваемых SSD в интернет-магазинах, и около пятой части этих предложений всё ещё используют SATA.

Прекращение выпуска может повлиять не только на этот сегмент, но и на рынок SSD в целом, включая NVMe-накопители, и способствовать росту цен. Решение компании совпадает с периодом напряжённости на рынке памяти: недавно Samsung повысила цены на DDR5 до 60%, а Micron объявила о приостановке продаж потребительской памяти, сосредоточившись на решениях для AI-чипов.

Пока официального подтверждения от Samsung нет, но в случае реализации планов SATA SSD могут стать дороже и менее доступны для потребителей.