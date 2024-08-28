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Samsung оценил премиальные 4K-проекторы Premiere от 2 999 долларов

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Samsung представила два новых 4K-проекторов — Premiere 7 и Premiere 9. Оба устройства имеют стильный минималистичный дизайн и могут проецировать изображение размером до 130 дюймов.

Samsung оценил премиальные 4K-проекторы Premiere от 2 999 долларов

Проекторы используют ультракороткофокусную оптику, что позволяет выводить картинку с небольшого расстояния.

Они поддерживают HDR10 Plus и могут работать с экосистемой SmartThings, что позволяет использовать их в умном доме. В проекторы встроена система Tizen, которая дает доступ к Netflix и другим потоковым сервисам.

Samsung оценил премиальные 4K-проекторы Premiere от 2 999 долларов Samsung оценил премиальные 4K-проекторы Premiere от 2 999 долларов

Premiere 9 предлагает трёхлазерную конструкцию, что улучшает яркость до 3450 лм и качество цветов. Проектор имеет звуковую систему мощностью 40 Вт с двумя сабвуферами и четырьмя динамиками.

Premiere 7 немного проще, с яркостью до 2500 лм и звуковой системой мощностью 30 Вт.

Цена Premiere 7 составляет 2999 долларов (274 000 руб.), а Premiere 9 — 5999 долларов (549 000 руб.)

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