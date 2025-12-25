Samsung отказалась от Galaxy S26 Edge из-за слабого спроса

Компания Samsung остановила разработку смартфона Galaxy S26 Edge и отказалась от дальнейшего развития линейки ультратонких флагманов. Об этом сообщают источники, знакомые с планами компании. Причиной называют слабые продажи предыдущей модели и ограниченный интерес потребителей к устройствам с акцентом на минимальную толщину корпуса.

Ранее в отрасли обсуждалась возможность того, что в 2026 году Samsung может заменить модель Galaxy S26+ обновлённой версией Edge. Однако позднее компания заняла более осторожную позицию, а теперь, по данным источников, проект преемника Galaxy S25 Edge был полностью свёрнут. Таким образом, Samsung, вероятно, отказывается от тренда на ультратонкие смартфоны раньше, чем предполагалось.

Galaxy S25 Edge создавался с приоритетом ультратонкого дизайна, что привело к ряду компромиссов. Устройство оснащалось аккумулятором ёмкостью 3900 мАч, автономность которого вызывала критику при повседневном использовании. Кроме того, модель получила ограниченные возможности камеры и была лишена телеобъектива, что также сказалось на восприятии устройства на фоне конкурентов.

Источники отмечают, что для большинства покупателей более важными оказались продолжительное время работы, расширенные фотовозможности и эффективный теплоотвод, чем минимальная толщина и сниженный вес. Аналогичные тенденции фиксируются и у основного конкурента Samsung — компании Apple, которая, согласно октябрьскому отчету, сократила производство iPhone Air примерно на один миллион устройств.

Рассматривался вариант оснащения следующего поколения Edge аккумулятором большей ёмкости, однако неясно, смогло бы это обеспечить полноценную автономность и изменить отношение потребителей к ультратонкому формату. В текущей ситуации Samsung, как ожидается, сосредоточится на более сбалансированных флагманских моделях без радикальных дизайнерских компромиссов.

Наблюдатели отмечают, что происходящее отражает более широкий сдвиг на рынке смартфонов. Несмотря на интерес к экспериментальным форм-факторам, пользователи продолжают отдавать приоритет практичности, производительности и удобству. При сохранении этих тенденций 2026 год может стать периодом паузы или сворачивания экспериментов с ультратонкими флагманами у ведущих производителей.