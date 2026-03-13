Samsung оставит ёмкость батареи в Galaxy Z Flip 8 на прежнем уровне

Следующий складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8, по данным утечки, сохранит аккумулятор ёмкостью 4 300 мА·ч, такой же, как у Galaxy Z Flip 7. Ранее компания постепенно увеличивала батареи в своих компактных раскладных устройствах, но теперь этот рост, по всей видимости, приостановится.

Как и в предыдущих моделях Flip, устройство будет оснащено двумя отдельными аккумуляторными ячейками ёмкостью 1 150 и 3 024 мА·ч, что суммарно даёт номинальную ёмкость 4 174 мА·ч. Samsung традиционно округляет этот показатель до 4 300 мА·ч. При этом распределение ёмкости между ячейками отличается от прошлогодней модели, что может быть связано с внутренними изменениями конструкции для сохранения тонкого корпуса.

Сохранение общей ёмкости не обязательно означает одинаковую автономность. Ожидается, что Galaxy Z Flip 8 получит чипсет Exynos 2600 на 2 нм техпроцессе, который может повысить энергоэффективность по сравнению с Exynos 2500 на 3 нм в Flip 7. Первые тесты также показывают улучшенное тепловое поведение при нагрузках, таких как игры или многозадачность.

Презентация Galaxy Z Flip 8 ожидается в июле 2026 года на летнем мероприятии Galaxy Unpacked. Смартфон выйдет вместе с Galaxy Z Fold 8 в рамках ежегодного обновления линейки складных устройств.

Данные о цене пока не раскрыты, но обычно Samsung стремится сохранять стабильный уровень цен на серию Flip. Новая информация о батарее указывает, что основной акцент сделан на внутренние улучшения и энергоэффективность, а не на увеличение ёмкости. Автономность устройства будет зависеть от баланса производительности и энергопотребления чипсета Exynos 2600.