Samsung оснастит флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra камерой с датчиком на 200 Мп

Флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra от компании Samsung получит 200 Мп камеру в качестве основного датчика изображения.

Такие данные приводит партнер корейского производителя, но он не уточняет какой именно модуль будет установлен.

Стоит отметить, что у Samsung есть 200 Мп камера, о ней уже упоминалось инсайдерами, но официально компания его не анонсировала.

Источник также заявляет, что только Galaxy S23 Ultra будет с такой камерой, тогда как остальные смартфоны линейки получат модули попроще.

Ожидается, что в Galaxy S23/S23+ применят 108 Мп матрицы.