Главная » Новости

Samsung оснастит флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra камерой с датчиком на 200 Мп

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra от компании Samsung получит 200 Мп камеру в качестве основного датчика изображения.
Такие данные приводит партнер корейского производителя, но он не уточняет какой именно модуль будет установлен.

Стоит отметить, что у Samsung есть 200 Мп камера, о ней уже упоминалось инсайдерами, но официально компания его не анонсировала.

Источник также заявляет, что только Galaxy S23 Ultra будет с такой камерой, тогда как остальные смартфоны линейки получат модули попроще.

Ожидается, что в Galaxy S23/S23+ применят 108 Мп матрицы.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.