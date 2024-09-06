Samsung объявила о запуске обновления One UI 6.1.1

На выставке IFA 2024 компания Samsung представила обновление своей оболочки One UI до версии 6.1.1, наряду с новыми устройствами. Это обновление уже начинает поступать на некоторые смартфоны Samsung, и известен список поддерживаемых моделей.

Основная цель обновления — внедрение функций Galaxy AI и улучшение безопасности и стабильности устройств. Первоначально обновление было выпущено в Корее, и в ближайшие недели оно станет доступно в других регионах.

Список устройств, которые получат One UI 6.1.1, включает:

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

На данный момент серия Galaxy S24 уже получила обновление в Корее, а в Северной Америке и Европе оно начнёт распространяться с 9 сентября.

Ожидается, что другие устройства, такие как серия Galaxy S23, также получат обновление в ближайшие недели. Обновление включает в себя исправления безопасности за сентябрь 2024 года.

One UI 6.1.1 продолжает использовать Android 14, но вносит несколько новых и полезных функций, связанных с искусственным интеллектом в рамках пакета Galaxy AI.

Среди этих функций есть возможность создания постов, писем и сообщений на основе ключевых слов, что называется Composer в Chat Assist. Это значительно упрощает процесс написания.

Еще одно нововведение — это PDF Overlay Translation в Samsung Notes, которое позволяет переводить текст в PDF-файлах и накладывать его на оригинал. Это полезно для тех, кто работает с документами на разных языках.

В дополнение к этому, функция Suggested Replies предоставляет интеллектуальные ответы на сообщения, основываясь на предыдущих беседах, но доступна только для моделей серии S24.

Также стоит отметить функцию Sketch to Image, которая позволяет создавать варианты изображений на основе пользовательских эскизов. Это может быть интересным инструментом для творческих людей.

Наконец, Listening Mode предлагает синхронный перевод речи в реальном времени, что может быть очень полезно в разговоре с людьми, говорящими на других языках.