Samsung выпустит телевизоры с OLED-дисплеями от LG Display в конце 2022 года

Samsung начнёт выпуск новых телевизоров с OLED-панелями LG Display до конца 2022 года.

Недавно сообщалось, что Samsung ведет приговоры с LG Display о покупке около 2 млн OLED-панелей, причем Samsung хотела договориться о покупке панелей по той же цене, как LG Display продает их LG.

Сейчас известно, что в конце года появятся телевизоры Samsung с W-OLED панелями от корейского производителя экранов.

Ранее флагманские телевизоры компании планировали выпустить в середине года, но по данным некоторых источников, переговоры зашли в тупик, и их выход перенесли на конец года.

В текущем году Samsung намерена выпустить 2 млн телевизоров с OLED экранами.