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Samsung начнет производство Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Премьера летом 2025 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

Samsung приступает к производству нового поколения складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. По информации из Южной Кореи, массовое производство устройств начнётся в мае, а официальная премьера новинок ожидается в июле 2025 года.

Как и в предыдущих моделях, экраны для новых смартфонов будут поставляться компанией Samsung Display, а финальная сборка будет осуществляться на вьетнамских заводах Samsung Electronics. Производственные процессы уже начались, и в ближайшее время ожидается отгрузка дисплеев для завершения сборки.

Galaxy Z Fold 7

Дополнительно обсуждается запуск Galaxy Z Flip FE — более доступной версии складного смартфона, однако её релиз может быть отложен до четвёртого квартала, чтобы не конкурировать с флагманами. Также в разработке находится более амбициозная модель с тройным сгибом, хотя её появление в 2025 году остаётся под вопросом.

Galaxy Z Fold 7
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