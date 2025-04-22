Samsung начнет производство Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Премьера летом 2025 года

Samsung приступает к производству нового поколения складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. По информации из Южной Кореи, массовое производство устройств начнётся в мае, а официальная премьера новинок ожидается в июле 2025 года.

Как и в предыдущих моделях, экраны для новых смартфонов будут поставляться компанией Samsung Display, а финальная сборка будет осуществляться на вьетнамских заводах Samsung Electronics. Производственные процессы уже начались, и в ближайшее время ожидается отгрузка дисплеев для завершения сборки.

Дополнительно обсуждается запуск Galaxy Z Flip FE — более доступной версии складного смартфона, однако её релиз может быть отложен до четвёртого квартала, чтобы не конкурировать с флагманами. Также в разработке находится более амбициозная модель с тройным сгибом, хотя её появление в 2025 году остаётся под вопросом.