Samsung начнет производство 5-нанометровых SoC Snapdragon 875

Samsung доверили серийное производство процессоров Snapdragon 875, причем если верить источнику, то компания будет осуществлять сборку всего объёма этих моделей.

Как сообщается, Qualcomm уже заплатила Samsung за весь объём производства 5-нанометровых SoC Snapdragon 875, хотя ранее говорилось, что у компании есть проблемы и производством однокристальных платформ займется TSMC.

Samsung заключила контракт на сумму в 1 трлн вон, а это около 844 млн долларов.

Презентация Snapdragon 875 состоится только в конце года, но их выпуск будет организован раньше, при этом первые смартфоны на базе этого процессора появится только в первом квартале следующего года.