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Samsung начнет производство 5-нанометровых SoC Snapdragon 875

14.09.2020 11:52

Samsung доверили серийное производство процессоров Snapdragon 875, причем если верить источнику, то компания будет осуществлять сборку всего объёма этих моделей.
Как сообщается, Qualcomm уже заплатила Samsung за весь объём производства 5-нанометровых SoC Snapdragon 875, хотя ранее говорилось, что у компании есть проблемы и производством однокристальных платформ займется TSMC.

Samsung заключила контракт на сумму в 1 трлн вон, а это около 844 млн долларов.

Презентация Snapdragon 875 состоится только в конце года, но их выпуск будет организован раньше, при этом первые смартфоны на базе этого процессора появится только в первом квартале следующего года.

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