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Samsung начала тестировать прошивку One UI 9.5 для Galaxy S27 Ultra

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Samsung приступила к внутреннему тестированию новой версии фирменной оболочки One UI 9.5. По имеющейся информации, программное обеспечение проверяется на будущей флагманской модели Galaxy S27 Ultra.

Как сообщается, тестовую сборку обнаружили на внутренних серверах компании. На это указывает номер прошивки, начинающийся с обозначения «S958U», которое, предположительно, относится к американской версии будущего смартфона.

Ранее Samsung представила One UI 9. На данный момент новая оболочка доступна только для складных смартфонов Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8.

Это уже не первое упоминание One UI 9.5. Ранее название новой версии программного обеспечения дважды появлялось в коде One UI. Первые сведения об этом были зафиксированы еще в мае текущего года.

Какие изменения и новые функции получит One UI 9.5, компания пока не раскрывает. Официальная информация о возможностях новой прошивки и сроках ее выхода пока отсутствует.

Обычно Samsung начинает внутреннее тестирование новых версий программного обеспечения задолго до официального анонса устройств, что позволяет выявить возможные ошибки и подготовить систему к будущему релизу.

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