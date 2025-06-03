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Samsung начала разработку гибкого умного кольца Galaxy Ring 2

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Samsung приступила к разработке нового поколения умного кольца Galaxy Ring 2. Об этом сообщает издание Galaxy Club, ссылаясь на источники внутри корпорации. По информации издания, проект находится на ранней стадии.

Согласно утечкам патентов, Galaxy Ring 2 может получить гибкую конструкцию и ряд продвинутых сенсоров, включая датчики температуры тела и окружающей среды, акселерометр и гироскоп. Разработчики также планируют сделать корпус более тонким и оснастить устройство улучшенной батареей.

Несмотря на активную работу над проектом, релиза Galaxy Ring 2 в ближайшее время ждать не стоит. По предварительным оценкам, новинку представят не раньше 2026 года, одновременно с флагманской линейкой смартфонов Galaxy S26.

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