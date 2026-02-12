Главная » Новости

Samsung начала поставки новейших чипов памяти HBM4

Компания Samsung Electronics приступила к поставкам высокоскоростных микросхем памяти стандарта HBM4 неназванным заказчикам. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, южнокорейский производитель стремится усилить позиции на рынке решений для центров обработки данных и конкурировать за поставки для Nvidia.

Рост интереса к памяти типа HBM (High Bandwidth Memory) связан с глобальным расширением инфраструктуры для искусственного интеллекта. Этот вид динамической оперативной памяти (DRAM) используется для обработки больших объёмов данных, формируемых сложными ИИ-приложениями и серверными системами.

В Samsung сообщили, что HBM4 обеспечивает стабильную скорость передачи данных на уровне 11,7 гигабита в секунду, что на 22% превышает показатели предыдущего поколения HBM3E. Максимальная скорость новых чипов может достигать 13 Гбит/с, что, по заявлению компании, позволит снизить нагрузку на каналы передачи данных в вычислительных системах.

Также Samsung объявила о планах начать поставки образцов чипов следующего поколения HBM4E во второй половине текущего года. Таким образом, компания расширяет линейку решений для рынка центров обработки данных на фоне продолжающегося роста спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта.

