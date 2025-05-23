Samsung может выпустить доступный Z Flip 7 FE одновременно с флагманом

Компания Samsung, согласно новой утечке, планирует представить бюджетную версию складного смартфона Galaxy Z Flip 7 — модель Fan Edition (Z Flip 7 FE) — одновременно с основным флагманом серии в июле 2025 года. Об этом сообщает источник на платформе X, ссылаясь на данные о текущем производстве демонстрационных образцов.

Изначально предполагалось, что Galaxy Z Flip 7 FE выйдет во второй половине 2025 года, уже после презентации моделей Z Fold 7 и Z Flip 7, что соответствовало стратегии выпуска устройств в духе линейки Galaxy S FE. Однако сведения о синхронном производстве устройств говорят о возможном одновременном запуске, вероятно, в рамках традиционного мероприятия Samsung Unpacked, которое, как ожидается, пройдёт в июне-июле.

Galaxy Z Flip 7 FE станет первым складным смартфоном в серии Fan Edition и, по имеющимся данным, будет оснащён 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X, чипсетом Exynos 2400 и двойной камерой с разрешением 12 Мп. Для сравнения, базовый Z Flip 7 получит Exynos 2500 (или Snapdragon 8 Elite в США и Китае) и основной датчик на 50 Мп.

Хотя Samsung официально не подтвердила релиз, аналитики предполагают, что выпуск более доступной модели — ориентировочная цена которой составит около 799 долларов против 999 у флагмана — может способствовать популяризации складных устройств среди более широкой аудитории. Однако одновременное появление двух моделей в продаже несёт и риск внутренней конкуренции.

Более подробная информация ожидается ближе к дате запуска.