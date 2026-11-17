Компания Samsung рассматривает возможность возвращения переменной диафрагмы в камеры будущих флагманских смартфонов Galaxy S28 Ultra и Galaxy S28 Pro. Об этом сообщил технологический инсайдер Йогеш Брар. Официального подтверждения планов со стороны южнокорейского производителя пока нет.

Как пишет iXBT.com, речь идёт о технологии, которую Samsung уже использовала в своих устройствах несколько лет назад. В частности, камера Galaxy S9, представленного в 2018 году, могла изменять физический размер отверстия объектива, через которое свет попадал на матрицу.

Переменная диафрагма позволяет более гибко управлять экспозицией и глубиной резкости. При ярком освещении уменьшение отверстия объектива помогает ограничивать количество света, поступающего на сенсор. В других ситуациях более широкая диафрагма может быть полезна для съёмки при недостаточном освещении.

В отличие от программной обработки изображений, механическое изменение диафрагмы влияет непосредственно на оптические характеристики камеры. Это позволяет производителям расширять возможности съёмки без необходимости полагаться исключительно на вычислительные алгоритмы.

Информация о потенциальном возвращении технологии появляется не впервые. Ранее аналогичную возможность обсуждали применительно к Galaxy S26 Ultra, однако соответствующая функция в модели не появилась.

Позднее в отраслевых публикациях упоминались возможные изменения камер смартфонов семейства Galaxy S27. Однако сообщения о наличии переменной диафрагмы в этой серии впоследствии также не подтвердились.

Теперь инсайдер связывает возвращение технологии со следующим поколением устройств. По его информации, производители смартфонов вновь проявляют интерес к подобным решениям на фоне конкуренции в сегменте мобильной фотографии.

Переменная диафрагма также используется в отдельных современных флагманских устройствах других брендов. Развитие подобных технологий может стать одним из направлений дальнейшего совершенствования мобильных камер.

При этом сведения о Galaxy S28 Ultra и Galaxy S28 Pro пока следует рассматривать исключительно как предварительную информацию. Не раскрыты параметры предполагаемого механизма, диапазон изменения диафрагмы и конкретные камеры, которые могли бы получить соответствующую конструкцию.

Неизвестно также, будет ли технология реализована в серийных устройствах. Производители могут изменять аппаратные характеристики смартфонов на разных этапах разработки.

Таким образом, сообщения о возвращении переменной диафрагмы указывают на возможное направление развития камер Samsung, но не являются подтверждением окончательных характеристик будущих флагманов.