Samsung может ускорить выпуск смартфонов серии Galaxy A из-за задержки S26

График выпуска смартфонов Samsung в начале 2026 года может измениться. Обычно компания представляет флагманскую серию Galaxy S в январе или начале февраля, а бюджетные и средние модели серии A — в марте. Однако внутренние изменения в линейке S26 сместили сроки.

Изначально ожидалось, что S26 Edge заменит S26 Plus, но после слабых продаж S25 Edge компания решила отказаться от S26 Edge и вернуть S26 Plus в линейку, но позже, чем планировалось. Эти изменения сдвинули сроки исследований и разработок, поэтому выпуск серии Galaxy S26 теперь может состояться в конце февраля вместо привычного раннего окна.

Чтобы компенсировать задержку флагманов, Samsung планирует ускорить выпуск моделей серии A. Согласно новым утечкам, Galaxy A07 5G может появиться уже в конце декабря 2025 года или начале января 2026 года, что раньше обычного для этой серии.

Кроме того, компания планирует выпустить Galaxy A37 и Galaxy A57 раньше обычного срока — примерно в феврале 2026 года, вместо марта или апреля. Ожидается, что обе модели получат обновлённые чипсеты и новейшее программное обеспечение Android 16. Galaxy A57 будет оснащён процессором Exynos 1680 и графическим чипом Xclipse 550, а Galaxy A37 — Exynos 1480 с GPU Xclipse 530.