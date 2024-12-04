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Samsung может представить умные очки ИИ на презентации флагманов Galaxy S25

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Samsung планирует представить свои первые умные очки в январе во время презентации флагманских смартфонов Galaxy S25.

Программная платформа для этих очков будет анонсирована немного раньше, а сами очки поступят в продажу только в третьем квартале 2024 года, сообщает корейское издание Yonhap News.

На мероприятии, посвящённом Galaxy S25, Samsung не будет делать полноценный анонс очков, а ограничится их фотографиями или видеопрезентацией. Ранее компания уже использовала такой подход, когда представляла умные кольца Galaxy Ring.

Программная платформа XR, на которой будут работать очки, будет представлена в декабре. Samsung разрабатывает эту платформу совместно с Google и Qualcomm.

Умные очки будут весить 50 г и не будут иметь дисплея, схожи с устройством Ray-Ban Meta. Важной частью платформы станет система искусственного интеллекта Google Gemini, а также ожидаются функции распознавания жестов и возможность осуществлять платежи.

Презентация Samsung Galaxy S25 и предварительный анонс очков, по неподтверждённым данным, состоится 22 января.

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