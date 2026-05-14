Samsung может опередить Apple с запуском AI-очков

Samsung планирует провести мероприятие Galaxy Unpacked в июле, на котором может представить новые складные смартфоны и умные очки с функциями искусственного интеллекта под названием Galaxy Glasses, сообщает Seoul Economic Daily. По данным источника, презентация ожидается 22 июля.

Ожидается, что компания покажет складные смартфоны Galaxy Z Fold8 и Z Flip8, а также новые носимые устройства с поддержкой ИИ. Умные очки, по предварительной информации, будут работать на платформе Android XR с интеграцией Gemini и разрабатываются совместно с брендом Gentle Monster. Устройство получит камеру, микрофоны и динамики, но не будет оснащено встроенным дисплеем. Основной акцент сделан на ИИ-функциях, включая обработку видео в реальном времени и взаимодействие с экосистемой Galaxy и SmartThings.

Отмечается, что Apple также разрабатывает собственные AI-очки, однако их выпуск ожидается не ранее 2027 года, при этом возможен предварительный анонс в 2026 году. Также сообщается, что Apple работает над складным iPhone с более широким форм-фактором, который может отличаться от текущих моделей Samsung.