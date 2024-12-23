Samsung изменит дизайн камер в Galaxy F16, в сети появились рендеры

Samsung, похоже, планирует отказаться от привычного «светофорного» блока камер в среднем ценовом сегменте.

В сети появились новые инсайдерские изображения смартфона Galaxy F16, которые подтверждают изменения.

Камеры нового устройства будут расположены вертикально и объединены в один модуль. Это обновление, по информации источников, затронет только более доступные модели, в то время как флагманская серия S25 останется без изменений.

Рендеры также показывают возможные варианты расцветки Galaxy F16: тёмно-зелёный, светло-голубой и светло-фиолетовый.

Ожидается, что Galaxy F16 будет иметь AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основная камера получит разрешение 50 Мп, ультраширокий модуль — 5 Мп, вспомогательный — 2 Мп, а фронтальная камера — 13 Мп.

В числе характеристик ожидаются процессор MediaTek Dimensity 6300 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с функцией 25-ваттной быстрой зарядки. Премьера смартфона намечена на март 2025 года.