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Samsung инвестирует 37 млрд долларов в современные технологии для своих чипов

Автор На чтение 2 мин Просмотров 9 Опубликовано

По информации южнокорейского издания The Korea Economic Daily, Samsung Electronics начала оптимизацию в подразделении System LSI, а затем планирует улучшить работу контрактного подразделения Samsung Foundry.

Это решение связано с активностью TSMC, которая может повлиять на планы по строительству новых заводов в США.

Строительство производственного комплекса в Техасе задерживается, и запуск производства перенесён на 2026 год. Samsung намерена инвестировать $37 млрд в более современные технологии на этом предприятии, однако опасения по поводу нехватки клиентов для новых мощностей могут приостановить проект.

В то время как TSMC уверенно заявляет о привлечении заказов и планирует вложить $100 млрд в новые заводы, доля Samsung на рынке контрактного производства составляет лишь 8,2%. Если Samsung сможет улучшить свои технологии, она надеется привлечь разработчиков для искусственного интеллекта.

Кроме того, компания сталкивается с проблемами с процессорами Exynos, которые не вошли в линейку Galaxy S25, что негативно сказалось на её репутации. В связи с этим рассматривается возможность перевода команды Exynos в подразделение, занимающееся разработкой смартфонов.

На рынке датчиков изображений Samsung также испытывает трудности, конкурируя с Sony, но надеется получить новые заказы от Apple и развить сегмент компонентов для роботов и автопилота. В настоящее время компания контролирует около 20% мирового рынка датчиков изображений.

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