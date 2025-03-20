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Samsung и Sony готовят 200-мегапиксельные камеры для смартфонов

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Samsung использует 200-мегапиксельные датчики ISOCELL в своих флагманских моделях Galaxy S Ultra. По слухам, новый Galaxy Z Fold 7 также будет оснащён 200-мегапиксельным сенсором.

В то время как китайские производители продолжают использовать 50-мегапиксельные датчики, ситуация может измениться благодаря разработкам Sony.

Sony работает над 100- и 200-мегапиксельными сенсорами для смартфонов. Ожидается, что 100-мегапиксельный датчик станет популярным среди китайских производителей, использующих процессоры Snapdragon 8 Elite 2 и Dimensity 9500, что может произойти уже в конце этого года.

200-мегапиксельный сенсор от Sony планируется использовать в будущих моделях их телефонов, а также продавать другим производителям. Этот сенсор будет больше, чем текущие 200-мегапиксельные модели от Samsung, используемые в vivo X200 Pro и Galaxy S25 Ultra.

Успех vivo X200 Pro с его 200-мегапиксельным телеобъективом показывает, что китайские производители могут быстро перейти на новые сенсоры Sony. Это может значительно улучшить качество фотографии.

Сейчас разница в разрешении камеры между бюджетными и флагманскими телефонами становится менее заметной. Появление 100-мегапиксельных сенсоров в новых флагманах из Китая может стать важным шагом в улучшении качества изображений.

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