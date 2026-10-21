Samsung и SK Hynix модернизируют заводы по выпуску памяти в Китае

Южнокорейские производители полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix приступили к обновлению производственных мощностей в Китае для выпуска более совершенных микросхем флеш-памяти NAND. Об этом 21 октября сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний.

Модернизация проходит на фоне растущего спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта и усиления конкуренции со стороны китайских производителей памяти. Одновременно обе компании вынуждены учитывать американские экспортные ограничения, которые усложняют поставки современного оборудования на предприятия, расположенные в КНР.

Samsung обновляет завод в Сиане в рамках проекта Monami. Компания намерена перейти от производства микросхем с приблизительно 200 слоями памяти к более современной архитектуре V9, предусматривающей 286 слоёв. Согласно планам, к концу 2027 года производственная мощность обновлённой линии должна достигнуть 40 тысяч кремниевых пластин ежемесячно.

SK Hynix модернизирует предприятие в Даляне, где предполагается освоить производство 240-слойных микросхем вместо нынешних 192-слойных решений. Компания также рассматривает возможность получения американского разрешения на исследовательские работы с технологиями памяти, содержащими более 300 слоёв.

Увеличение количества слоёв NAND позволяет производителям повышать плотность хранения информации. Такая память используется в твердотельных накопителях, серверном оборудовании, смартфонах и других электронных устройствах. Для центров обработки данных особое значение имеют ёмкость накопителей, энергопотребление и стоимость хранения больших массивов информации.

Одной из причин модернизации стала растущая конкуренция с Yangtze Memory Technologies. По данным отраслевой аналитики, во втором квартале 2026 года доля китайской компании на внутреннем рынке NAND достигла 38,5%, позволив ей опередить Samsung. YMTC уже развивает производство 294-слойной памяти и планирует дальнейшее увеличение плотности микросхем.

При этом обновление заводов в Китае не означает автоматического снятия американских технологических ограничений. Возможность ввоза отдельных категорий производственного оборудования по-прежнему зависит от действующих правил и необходимых согласований.

Ситуация показывает, насколько тесно связаны глобальное производство электроники, развитие искусственного интеллекта и международная технологическая политика. Для Samsung и SK Hynix сохранение конкурентоспособности китайских предприятий становится важной частью долгосрочной стратегии на рынке полупроводников.