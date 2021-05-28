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Samsung и другие китайские производители выпустят складные смартфоны в третьем квартале 2021 года

28.05.2021 11:47

Samsung и некоторые другие китайские бренды смартфонов, по-видимому, готовятся к запуску своих новых предложений складных смартфонов в конце этого года. Сюда входят такие компании, как Xiaomi, Oppo и Vivo, которые будут запускать складные устройства в третьем квартале этого года.

Samsung и другие китайские производители выпустят складные смартфоны в третьем квартале 2021 года

Как стало известно astera.ru, согласно отчету DigiTimes, отраслевые источники, близкие к этому вопросу, показали, что в сегменте ультра-премиум-класса будет расти конкуренция, поскольку все больше брендов будут пытаться конкурировать на рынке со складными телефонами. Эти источники добавили, что южнокорейский технологический гигант не будет запускать новое устройство серии Galaxy Note в этом году, а вместо этого сосредоточится на продвижении своих новых складных смартфонов, включая линейки Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Это знаменует собой серьезный сдвиг для бренда.

Точно так же Xiaomi также анонсирует новые складные смартфоны во второй половине этого года, несмотря на недавний запуск Mi Mix Fold . Тем не менее, эти новые гибкие телефоны будут стоить ниже 10 000 юаней (примерно 1600 долларов США), чем Mi Mix Fold. Кроме того, Oppo также представила свою передвижную концептуальную модель Oppo X 2021 , которая, согласно источникам, вероятно, начнет коммерческий запуск устройства во втором полугодии 2021 года.

Примечательно, что увеличение количества выпускаемых складных моделей смартфонов также, вероятно, приведет к увеличению поставок этих устройств в 2022 году. По оценкам источников, общие глобальные поставки складных смартфонов могут вырасти до более 10 миллионов единиц в следующем году.

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