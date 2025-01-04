Samsung и Apple работают над новыми аккумуляторами для смартфонов

Современные смартфоны заметно отстают в ёмкости аккумуляторов, но, похоже, ситуация меняется. Samsung и Apple разрабатывают новые аккумуляторы, чтобы повысить ёмкость, не увеличивая толщину устройств.

Китайские производители уже предлагают аккумуляторы мощностью свыше 5000 мАч. Например, Nubia RedMagic 10 Pro имеет ёмкость 7050 мАч, сохраняя прежние размеры.

Ожидается, что эта тенденция станет более распространённой, и Samsung с Apple не хотят оставаться в стороне.

Обе компании используют схожие методы для разработки новых аккумуляторов. Samsung уже нашла способ увеличить содержание кремния, избегая проблем с вздувающимися батареями. Однако точные сроки выхода новых аккумуляторов пока не известны.

Эксперты предполагают, что Apple может представить свою технологию после 2026 года, в то время как Samsung, вероятно, сделает это раньше.

Некоторые пользователи даже готовы пожертвовать толщиной телефонов ради более ёмких аккумуляторов, надеясь на успешное внедрение новых технологий без прежних проблем, как в случае с Galaxy Note 7.