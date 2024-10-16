Samsung хочет убрать «Настройки» из своих смартфонов из-за ИИ

Корпорация Samsung решила изменить подход к настройкам в своих будущих смартфонах, сообщает корейское издание ET News. По информации источников, компания хочет убрать раздел с настройками и заменить его на систему искусственного интеллекта (ИИ).

Новый ИИ будет самостоятельно изменять настройки устройства в зависимости от поведения пользователя и предсказывать его действия. Для внесения изменений пользователю достаточно будет произнести голосовую команду или ввести текстовый запрос, что должно упростить взаимодействие с телефоном.

Сейчас в смартфонах Samsung уже есть возможность изменять настройки с помощью голосового ассистента Bixby, однако для этого пользователю нужно активировать эту функцию.