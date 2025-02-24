Samsung готовит выпуск первого складного смартфона в ответ Huawei

Samsung планирует выпустить свой первый складной смартфон в июле 2025 года, чтобы ответить на глобальный запуск Huawei Mate XT.

Южнокорейская компания стремится снизить давление, связанное с новым устройством конкурента, который уже успел удивить рынок.

Huawei представила Mate XT по всему миру, что рассматривается как попытка разрушить доминирование Samsung на рынке складных телефонов. Чтобы не отставать, Samsung хочет представить свой складной смартфон, который станет ответом на инновации от Huawei.

По информации ETNews, сборка компонентов для нового устройства начнется в апреле 2025 года. Ожидается, что новый складной смартфон Samsung будет представлен вместе с другими моделями, такими как Galaxy Z Fold 7 и Flip 7.

Смартфон будет складываться дважды внутрь и может иметь экраны размером от 6,49 до 9,96 дюйма. Планируется выпустить ограниченную партию — около 200 000 устройств.

Huawei задает новый уровень инноваций для своих конкурентов, и с выходом Mate XT начнется новая борьба с Samsung и Apple. Интересно, сможет ли складной телефон Samsung составить конкуренцию Mate XT.