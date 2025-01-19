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Samsung готовит выпуск новых складных телефонов с чипом Snapdragon 8 Elite

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

В этом году Samsung планирует выпустить как минимум четыре новых складных телефона, среди которых Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7.

В некоторых моделях будет использоваться новая версия чипа Snapdragon 8 Elite, представленная Qualcomm.

Этот чип, созданный по 3-нанометровой технологии, имеет 7-ядерный процессор с двумя основными ядрами и пятью высокопроизводительными ядрами.

Он предназначен для складных и ультратонких устройств, поскольку выделяет меньше тепла и обеспечивает хорошую производительность при меньших затратах.

Кроме того, Snapdragon 8 Elite поддерживает современные графические технологии и может управлять экранами с высоким разрешением.

Ожидается, что Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 будут представлены в середине 2025 года, а Galaxy S25 Slim — в мае. Эти устройства также могут предложить улучшенные функции камеры и подключение к сети 5G.

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