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Samsung готовит смартфон с тройным экраном по цене около 3000 долларов

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Компания Samsung планирует выпустить смартфон с тройным дисплеем во второй половине 2025 года. Это будет первый телефон компании с механизмом складывания типа «G», который обеспечит прочность и защиту экрана от повреждений.

Samsung готовит смартфон с тройным экраном по цене около 3000 долларов

В сложенном состоянии устройство будет компактным, а при раскрытии его размер составит 12,4 дюйма. Также будет доступен вариант с двумя экранами размером 10,5 дюйма.

Однако такой инновационный подход будет стоить дорого — цена нового смартфона превысит 3000 долларов, что сделает его одним из самых дорогих в линейке складных устройств Samsung.

Прототипы с экраном «G» были показаны на выставке CES в 2022 году, и теперь технология будет использована в серийном устройстве.

Важно отметить, что в новом смартфоне не будет подэкранной камеры, но он получит внешний экран для работы в сложенном состоянии.

Ожидается, что выпуск будет ограниченным — менее 300 000 экземпляров, из-за сложности производства. Samsung уверена, что сможет нарастить объемы, если спрос будет высоким.

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