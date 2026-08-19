Samsung готовит складной смартфон шире Galaxy Z Fold 8

Компания Samsung разрабатывает новый складной смартфон, который будет заметно шире Galaxy Z Fold 8. Устройство может выйти в 2027 году, сообщает южнокорейское издание ETNews. Производитель эти сведения официально пока не подтверждал.

Главным отличием предполагаемой новинки станет формат внутреннего дисплея. По предварительным данным, экран получит соотношение сторон 16:9 или 16:10, характерное для телевизоров и компьютерных мониторов. Для сравнения, у Galaxy Z Fold 8 используется дисплей с пропорциями 4:3.

Название будущей модели, ее технические характеристики и стоимость пока не раскрываются. Как утверждают источники ETNews, в 2027 году Samsung намерена представить сразу пять складных устройств.

В предполагаемую линейку войдут обновленные Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8, а также новая версия Galaxy Z TriFold и широкоформатная модель. Их презентация может пройти на ежегодном мероприятии Samsung Unpacked в июле 2027 года.