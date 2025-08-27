Главная » Новости

Samsung готовит One UI 8: дата выхода, совместимые устройства и новые функции

Samsung активно готовится к выпуску One UI 8 на базе Android 16, ускорив процесс после критики за медленное обновление One UI 7. Бета-тестирование стартовало в мае 2025 года, сначала на ограниченном числе устройств, а затем программа расширилась на дополнительные модели Galaxy.

Обновление станет доступно для большинства смартфонов и планшетов Samsung, включая серии Galaxy S, Z, A, M, F, C и XCover. Среди них: S25, S24, S23, Z Fold 6, Flip 6, Tab S10 и S9, а также популярные модели среднего и бюджетного сегмента.

Стабильная версия One UI 8 начнёт распространяться с сентября 2025 года, в первую очередь на Galaxy S25, а затем на остальные S-серии и планшеты. Некоторые модели A-серии, участвовавшие в бета-тесте, могут получить апдейт раньше премиальных устройств. По заверениям Samsung, все совместимые устройства получат обновление до конца года.

Что нового в One UI 8:

  • Производительность и многозадачность: улучшены функции Split screen и Samsung DeX; Quick Share теперь поддерживает полный экран и удобный обмен файлами.
  • Персонализация и автоматизация: новые динамические обои меняются по времени суток; добавлены дополнительные сценарии автоматизации, включая уведомления о погоде, утренние брифинги и напоминания о зонтике.
  • Обновлённые приложения: Gallery сортирует скриншоты по категориям, My Files фильтрует по источнику загрузки, Weather и Reminder получили новые интерфейсы и функции, Calendar интегрирован с Reminders и позволяет перетаскивать напоминания.
  • Конфиденциальность и доступность: Secure Folder теперь поддерживает отдельный отпечаток пальца и возможность скрывать приложения; добавлены новые опции масштабирования и управления мышью, а также подключение Bluetooth-слуховых аппаратов.
  • Прочие улучшения: Camera позволяет переназначать жесты, упрощено совместное прослушивание аудио по QR, улучшено управление будильниками и добавлены новые функции в Samsung Health для спортивных целей.

One UI 8 нацелен на повышение удобства, безопасности и персонализации интерфейса для широкого круга устройств Samsung.

