Samsung готовит к выпуску уникальный прозрачный смартфон

Новый патент под названием «Прозрачное устройство отображения и способ его производства», похоже, предполагает, что Samsung работает над полностью прозрачным смартфоном.

Патент направлен на создание прозрачного экрана, который имеет как высокую яркость, так и улучшенную прозрачность, но прилагаемые чертежи (выше) демонстрируют тонкое, почти безрамочное устройство, практически без непрозрачных компонентов.

LetsGoDigital сотрудничает с Джузеппе Спинелли, также известным как Snoreyn, для визуализации устройства, которое можно увидеть на рендерах ниже:

К дизайну, конечно, есть два вопроса. Во-первых, куда пойдут остальные компоненты, а во-вторых, в чем будет смысл такого дизайна.

На первый можно ответить двумя интересными способами. Во-первых, компоненты постоянно уменьшаются в размерах и могут поместиться даже в небольшие области за пределами экрана, а во-вторых, действительно существуют прозрачные версии многих других компонентов, таких как прозрачные батареи.

Второе, о смысле такого устройства, менее очевидно, но с учетом того, что рынок телефонов сейчас очень зрел, компании вынуждены все больше и больше вводить новшества, чтобы отличаться от своих конкурентов, и такое устройство может просто быть частью эволюционной борьбы.