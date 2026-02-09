Samsung готовит Galaxy S26 Ultra с тонким корпусом и новой камерой

За несколько недель до ожидаемой презентации Unpacked появились подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra. В отличие от предыдущих моделей, компания делает ставку на усовершенствование характеристик, а не радикальный редизайн, при этом смартфон обещает стать самым производительным Ultra-флагманом на сегодняшний день.

Дизайн устройства будет более округлым и удобным: отказ от острых углов делает 6,9-дюймовый корпус комфортнее в руке. Толщина аппарата составит 7,9 мм, вес — около 214 г, при этом конструкция сохранит титановую рамку и защитное стекло нового поколения Corning Gorilla Armor.

Внутри Galaxy S26 Ultra получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (версия «For Galaxy») с тактовой частотой до 4,74 ГГц. Объём оперативной памяти на старших моделях может достигать 16 ГБ LPDDR5X, а встроенной — от 256 ГБ до 1 ТБ, без базовой версии на 128 ГБ.

Экран остаётся 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X с материалами M14 OLED, обеспечивающими высокую точность цветов и энергоэффективность. Максимальная яркость достигнет 3 000 нит. Среди новинок — технология Flex Magic Pixel, которая ограничивает углы обзора для защиты конфиденциального контента.

Камеры остаются четырёхмодульными с основным сенсором на 200 Мп и более широкой диафрагмой f/1,4 для съёмки в условиях низкой освещённости. Дополнительно ожидаются 50 Мп ультраширокоугольная и перископическая телеобъективная камеры (5x оптический зум), 10 Мп телеобъектив (3x оптический зум) и 32 Мп фронтальная камера с расширенным полем обзора.

Ёмкость батареи составит 5 000 мА·ч, поддерживаются проводная зарядка 60–65 Вт и Qi2 магнитная беспроводная зарядка. Смартфон будет работать на Android 16 с оболочкой One UI 8.5 и получит до 7 лет обновлений системы и безопасности. Цвета корпуса: чёрный, белый, синий и фиолетовый.

Презентация ожидается 25 февраля 2026 года, продажи начнутся в начале–середине марта.