Samsung готовит Galaxy S25 FE: первые подробности

Компания Samsung занимается разработкой моделей Galaxy S25, а также работает над проектом Galaxy S25 FE, о котором уже появились первые подробности.

По информации зарубежных источников, Samsung готовит к выпуску фанатский флагман Galaxy S25 FE в следующем году. Как стало известно, Galaxy S25 FE будет отличаться своей толщиной, которая составит 7,6 мм.

Изменения в этом параметре приведут и к изменению толщины аккумулятора. Диагональ экрана новинки будет как у предшественника — 6,7 дюйма.

Если говорить о процессоре, то тут, как и в случае с другими флагманами компании, однозначная информация отсутствует. По одним данным, смартфон получит Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy или Snapdragon 8 Elite, по другим — Exynos 2500.