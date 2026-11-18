Samsung, предположительно, готовится представить новый смартфон среднего ценового сегмента Galaxy A38. Информация о разработке устройства появилась после обнаружения тестовой прошивки на серверах компании. Одним из ожидаемых улучшений модели станет аккумулятор увеличенной ёмкости.

По данным профильного издания iXBT.com, инсайдер Мохаммед Хатри обнаружил программное обеспечение с обозначением A386BXXU0AZK3. Прошивка предназначена для региональных версий смартфона, которые могут поставляться на европейский и американский рынки.

Ранее предполагаемая модель появилась в базе идентификаторов IMEI. Для глобальной версии используется обозначение SM-A386B/DS, а для американского рынка — SM-A386U.

Наличие подобных записей указывает на подготовительную работу над устройством, однако само по себе не является официальным подтверждением сроков его выхода.

По предварительным сведениям, Galaxy A38 получит аккумулятор с номинальной ёмкостью приблизительно 5882 мА·ч. В коммерческих характеристиках производитель может обозначить типовую ёмкость как 6000 мА·ч.

Для сравнения, предыдущая модель Galaxy A37 оснащена аккумулятором на 5000 мА·ч. Если опубликованные характеристики подтвердятся, запас энергии нового смартфона увеличится примерно на 20%.

Предполагается, что конфигурация камер останется близкой к предшественнику. Источники сообщают об основном сенсоре на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной камере на 8 мегапикселей и дополнительном модуле на 5 мегапикселей.

Фронтальная камера, согласно утечке, получит разрешение 12 мегапикселей.

Другие характеристики пока остаются неизвестными. В частности, отсутствуют подтверждённые сведения о модели процессора, объёме оперативной памяти, параметрах дисплея и мощности зарядки.

Предварительно презентация Galaxy A38 может состояться весной 2027 года. Такой срок соответствует привычному графику обновления смартфонов Galaxy A, однако Samsung пока официально не объявляла ни дату анонса, ни стоимость устройства.

Следовательно, опубликованную информацию следует рассматривать как предварительную. Окончательные технические характеристики и доступность новинки на отдельных рынках станут известны после официальной презентации.