Samsung готовит доступный складной смартфон Galaxy Z Flip FE

Samsung разрабатывает бюджетный складной смартфон под названием Galaxy Z Flip FE, который будет иметь дизайн телефона-раскладушки. Хотя официальных подтверждений пока нет, уже известно несколько деталей о будущем устройстве.

Galaxy Z Flip FE пока не появлялся на рендерах, но в апреле 2024 года были опубликованы его размеры. В сложенном состоянии смартфон будет размерами 84,9 x 71,9 x 15,9 мм, а в разложенном — 165,2 x 71,9 x 6,9 мм.

Ожидается, что дизайн будет схож с Galaxy Z Flip 6, который оснащён 6,7-дюймовым основным дисплеем LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц, а также 3,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED на задней панели с частотой 60 Гц.

Согласно последним данным, Galaxy Z Flip FE может быть оснащён процессором Exynos 2400, который также используется в Galaxy S24. Это изменение от первоначальных слухов о чипе Snapdragon 7s Gen 2.

Есть мнение, что устройство может получить название Galaxy Z Flip 7 FE, что предполагает более похожий набор функций с Galaxy Z Flip 7, ожидаемым в следующем году. Однако подробностей о камере, батарее и других характеристиках пока нет.

Запуск Galaxy Z Flip FE ожидается в следующем году, но неясно, произойдёт ли он одновременно с Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 или позже. Ожидается, что цена на новый смартфон будет ниже 900 долларов.