Samsung готовит бюджетный планшет Galaxy Tab A11 4G с трёхлетним процессором

Появились сведения о новом планшете Samsung Galaxy Tab A11 4G с модельным номером SM-X135F, который прошёл тестирование на Geekbench.

Устройство оснащено процессором MediaTek Helio G99 — тем же чипом, что используется в Galaxy Tab A9. Планшет работает с 4 ГБ оперативной памяти, Android 15 и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. В тестах Geekbench 6 он набрал 729 баллов в одноядерном и 1962 балла в многоядерном режиме.

Helio G99 применяют и другие производители недорогих планшетов: аналогичные процессоры используются в OnePlus Pad Go, Lenovo Tab Plus, а в Redmi Pad 2 установлен Helio G100, являющийся переработанной версией G99. Чип оснащён восемью ядрами — два производительных с частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных с 2,0 ГГц, что обеспечивает комфортное использование для серфинга в интернете, стриминга и лёгких игр.

Galaxy Tab A11 станет преемником Tab A9 с 8,7-дюймовым TFT LCD-дисплеем, батареей на 5100 мА·ч с поддержкой зарядки 15 Вт, стереодинамиками и 3,5 мм разъёмом для наушников. Помимо чипа, обновления могут коснуться дисплея, уменьшения рамок или улучшения камер. Планшет рассчитан на пользователей, ищущих доступное устройство для повседневных задач.

